Belgique : Action lance un nouveau service (très attendu) pour ses clients

Environ 150 articles sont disponibles dans la boutique en ligne belge de l’enseigne néerlandaise.

Les produits sont répartis dans 15 rubriques, de l’habitat aux animaux domestiques en passant par la cuisine, le jardin, la mode, le multimédia et la papeterie.

À l’instar du parasol ou du tapis de gymnastique gonflable qui sont repris dans les promos de la semaine, la plupart des articles vendus en ligne – et destinés à être livrés à domicile – sont plus volumineux.

L’enseigne promet une livraison à domicile dans les 3 à 5 jours ouvrables.

Autre promesse d’Action : les références du site www.action.com/be sont différentes des produits stockés en magasin.

“Avec cette boutique en ligne, Action élargit sa gamme d’articles essentiels et surprenants et les rend plus accessibles à un public toujours plus large. De cette manière, nous servons encore mieux nos clients actuels et les nouveaux clients trouveront plus facilement notre offre”, estime Joeri Sanders, manager de la marque en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

La Belgique est le premier pays étranger dans lequel Action lance une boutique en ligne. L’enseigne avait ouvert son premier webshop aux Pays-Bas, il y a deux ans.