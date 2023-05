Les prix du mazout et du diesel à des niveaux d’avant-guerre en Ukraine : “Une tendance à la stabilisation mais impossible de faire des prévisions”

La baisse du prix des carburants en Belgique s’explique par une stabilisation entre l’offre et la demande sur les marchés pétroliers. Faut-il en profiter pour remplir sa cuve de gasoil ou encore patienter pour une diminution plus importante ? On fait le point.