L’A290, future petite sportive électrique d’Alpine

Une silhouette qui ne trompe pas.

La citadine de série, au design de "R5" vraisemblablement "adouci" tout en voulant rester résolument sportif, sera fabriquée dès 2024, dans l’usine de Douai, au sein d’ElectriCity, sur la plateforme CMF-B EV de l’Alliance Renault-Nissan dédiée aux véhicules électriques du segment B. Son moteur électrique sera également fabriqué en France, dans la Megafactory de Cléon.

Le volant du show-car est placé en position centrale.

"L’A290 mêle esprit course et influences urbaines. Elle s’adresse à une nouvelle génération de passionnés. Au travers de ses proportions et de ses détails techniques, elle nous embarque au premier regard dans l’univers d’une sportivité réinventée. Fidèle au savoir-faire Alpine en matière d’expérience de conduite, nous avons placé le pilote au centre de l’habitacle. À l’intérieur comme à l’extérieur, l’A290 est dessinée autour de ce principe directeur. Au moment de prendre le virage de l’électrique, c’est une façon de montrer notre attachement à l’ADN d’Alpine et l’esprit dans lequel nous développons les Alpine de demain", explique Anthony Villain, le Directeur du Design.