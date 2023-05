2022, bon cru pour les céréales en Belgique, mais trop sec pour le maïs et les pommes de terre

Les rendements des céréales ont été meilleurs que ceux de 2021, favorisés par une excellente période de végétation et par un bon déroulement de la récolte. Les rendements des céréales d'hiver ont été bien supérieurs à la normale (+15% pour le froment d'hiver et +3% pour l'orge d'hiver). Comme on a semé plus d'orge d'hiver, la production a même augmenté de +20%.