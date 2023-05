Inflation : pourquoi les Belges ne peuvent pas (trop) se plaindre de l’envolée des prix du quotidien

Premier membre de l’UE à ressentir l’accalmie, le Luxembourg affiche le taux d’inflation le plus faible des 27. Après avoir grimpé de 10,3% en juillet 2022, le prix du panier grand-ducal n’a bondi « que » de 2,9% en mars dernier. Du jamais vu depuis deux ans !

Autres pays à faire partie des États européens les moins touchés par l’inflation : l’Espagne, les Pays-Bas et… la Belgique. Contrairement à ses voisins français (6,7%) et allemand (7,8%) dont le taux reste encore supérieur à 5%, Bruxelles est repassée sous ce seuil (4,9%) en mars dernier, selon Eurostat. Une première depuis septembre 2021.

À l’instar de l’Espagne qui a imposé une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, les pays qui résistent le mieux à l’envolée des prix le doivent en partie à l’instauration de mesures d’accompagnement mises en place par leur gouvernement. Exemple en Belgique où le passage de la TVA à 6% pour l’énergie, la création de primes pour l’électricité et le gaz ou encore la prolongation du tarif social ont aidé à lutter contre la hausse du coût de la vie.

Dans une Union européenne où la baisse des prix demeure un peu moins rapide que dans la zone euro, force est de constater que la crise touche plus durement les pays proches du conflit ukrainien. Durant le mois de mars, la hausse des prix a ainsi atteint 16,5% en République tchèque, 17,2% en Lettonie et même 25,6% en Hongrie.

« Cette situation s’explique par la dépendance des pays de l’est à l’énergie russe et aux produits alimentaires ukrainiens », assure Florence Jany-Catrice, professeur d’économie à l’Université de Lille, au micro de la chaîne Arte.

Dopée par les secteurs de l’alimentation, de l’alcool et du tabac dont le prix des articles a grimpé jusqu’à 15,3% dans l’UE en mars 2023, l’inflation continentale reste encore très problématique. Et pour cause, l’indicateur est reparti à la hausse en avril (de 6,9% à 7%) en zone euro, interrompant une série de cinq reculs mensuels consécutifs.

« Même si l'inflation a globalement baissé (depuis octobre) et continuera à baisser, il n'y a pas encore de répit », résume Carsten Brzeski, économiste pour la banque ING. Autrement dit, la poursuite du recul, qui s'annonce sur les prochains mois, pourrait s'avérer bien lente. Et ce, pour la très grande majorité des États européens.