Prime pellet 2023 en Belgique : surchargés, menacés, les revendeurs de granulés de bois en ont bavé

À côté de ce travail d’encodage, il y a aussi tous les coups de fil de clients : “Ils nous demandaient comment rentrer la prime, nous demandaient pourquoi ils ne l’avaient pas encore touchée.” Il y a eu aussi des incompréhensions : “Des clients pensaient que nous faisions une déduction directe sur le prix de la palette. Ils ont cru qu’on était la banque.”

Des appels parfois rageurs aussi.” Une dame voulait me dénoncer parce qu’elle n’avait pas reçu sa prime.”

Une centaine d’appels par jour

Le cas de cette entreprise est loin d’être unique si on l’en croit les nombreux témoignages partagés dans les médias. C’est le cas de Hakim, revendeur de pellets du côté de La Louvière et qui témoigne auprès de nos confrères de RTL Info : “Un client m’a dit qu’il n’avait pas pu être remboursé, car je n’avais pas encodé sa facture. Alors on s’est renseigné. Et on s’est rendu compte qu’il fallait encoder toutes les factures de nos clients. Nous n’avons pas le temps ni les infrastructures pour faire cela. Ce n’est pas notre métier.” Le Louviérois expliquant qu’allait devoir payer des heures supplémentaires à son personnel.

Début février, soit lors de l’ouverture de la prime de 250€, RTC, la télévision locale liégeoise, faisait écho de cette revendeuse de pellets, installée à Sprimont et qui recevait une centaine d’appels de clients par jour pour savoir s’ils pouvaient bénéficier de la prime…

La prime terminée, les revendeurs de granulés de bois sont-ils tranquilles pour autant ? Pas sûr. Du côté de Theux, on craint d’avoir encore des coups de téléphone car la prime ne sera pas versée dans l’immédiat. Les 250€ du SPF Économie n’arriveront que dans plusieurs mois…