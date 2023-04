Inflation : ces produits alimentaires qui continuent de plomber le budget des consommateurs belges

Toutefois, bien que la baisse entamée à l’automne dernier se poursuit, la contribution des produits alimentaires à l’inflation (soit l’augmentation du coût de la vie) a aussi augmenté, passant de 3,12 points de pourcentage en mars dernier à 3,19 points de pourcentage en avril 2023.

Comme le souligne l’Office national de la statistique, les principales hausses de prix enregistrées en avril concernent les carburants mais surtout les légumes, les fruits et la viande. Signe que le secteur alimentaire constitue encore et toujours le moteur de l’inflation.

Dans le panier de 50 produits (alimentaires et non alimentaires) que nous suivons depuis plusieurs mois, les écarts de prix sur un an sont impressionnants. Et ce, malgré le léger mieux évoqué par les autorités. Exemple avec ce Top 5 des articles dont le prix a le plus grimpé depuis avril 2022 :

Lait entier (+34,6 %) Huile d’olive (+33,3 %) Sucre (+32 %) Œufs (+30,6 %) Lait écrémé et demi-écrémé (+29,4 %)

“Plus particulièrement, l’inflation des huiles, du poisson, des produits laitiers, du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté cette dernière année”, commente Statbel. “Ainsi, l’inflation des huiles s’élève ce mois-ci à 24,4 %. En avril 2022, elle était encore de 13,2 %. Pour le poisson, l’inflation est actuellement de 15,5 % contre 6,8 % en avril 2022. L’inflation des produits laitiers est de 26,2 % ce mois-ci contre 5,8 % en avril 2022. Pour le pain et les céréales, l’inflation est de 17,2 % ce mois-ci contre 8,2 % en avril de l’an dernier. L’inflation de la viande est de 13,8 % ce mois-ci contre 4,8 % en avril 2022. ”

Résultat des courses ? Excepté le gaz naturel et l’électricité, pas un seul produit de grande consommation n’a vu son prix diminuer en un an !

Cette année, la hausse moyenne du coût de la vie devrait atteindre 5,3 %, selon le Bureau du plan. L’indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public pourrait être dépassé le mois prochain.

Le thé, la margarine, les céréales et les légumes surgelés moins chers depuis début 2023

Si le prix de notre panier de la ménagère fait toujours aussi mal au portefeuille, la tendance à court terme pourrait redonner un peu d’espoir aux consommateurs belges.

Ainsi, excepté les fruits, les légumes, le poisson surgelé, les pizzas, le sucre et une autre demi-douzaine d’articles, les grosses augmentations de prix se font de plus en plus rares depuis un mois.

Mieux, certaines références ont amorcé une baisse de prix importante depuis le début de l’année. C’est le cas, entre autres, du thé (-11,4 %), de la margarine et des graisses végétales (-8,3 %), des céréales du petit-déjeuner (-8,1 %) ou encore des légumes surgelés hormis les pommes de terre (-4,2 %).