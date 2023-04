Les clients belges ne pourront toutefois avoir accès qu'à un nombre limité de produits disponibles dans la boutique en ligne, selon les informations du site spécialisé Gondola. Action ne souhaite pas proposer toute sa gamme en ligne.

Le directeur général d’Action Belgique, Joeri Sanders, avait expliqué à nos confrères: "Nous proposons un assortiment différent en ligne : il s'agit souvent de produits légèrement plus grands que dans nos magasins, et l’offre est également limitée à 100-150 références. Dans nos magasins, nous proposons quelque 6.000 produits. L'idée est de voir ce que ça donne et d’évaluer l'expérience client."

Action n'a pas donné de date précise concernant l'arrivée de ce webshop en Belgique.