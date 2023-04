Sécurité alimentaire : l’Afsca fait retirer de la vente de la nourriture pour chiens en raison d’un problème inhabituel

En conséquence, en concertation avec l’Afsca, « Aveve a décidé de retirer de la vente le produit » incriminé.

De même, le distributeur - qui assure « garantir la plus haute qualité » de ses articles - « demande à ses clients de ne pas consommer (et de ne pas partager, NDLR) ce produit » et de « le rapporter dans un point de vente où il sera remboursé ».

Toutes les informations sur le produit (Aveve) concerné par le rappel de l’Afsca

Dénomination du produit : Munchy Sticks 9/10cm Mix 100 pc

Marque : Aveve

Dates de péremption (DDM) : 04/2024, 06/2024, 08/2024, 09/2024, 11/2025

Batchs : B220046, B220089, B220116, B220138, B220246

Période de vente : du 4/07/2022 au 20/04/2023 inclus

Type d’emballage : sachet en plastique

Poids net : 0,5 kg