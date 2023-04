Forte baisse du prix des pellets en Belgique, est-ce le moment de faire le stock pour l’hiver 2023 ? La réponse d’un expert

Une des plus importantes baisses du prix du pellet en Belgique

Entre mars et avril 2023, la baisse du prix moyen est l’une des plus importantes enregistrées en Belgique comme vous pouvez le voir sur notre graphique ci-dessous.

5,92€ le sac de 15 kg de pellets

On parle ici d’un prix moyen. Sur le terrain, il est possible de trouver des prix bien plus bas que 7,44€ le sac. En janvier, Cédric Pellet, revendeur à Theux, nous annonçait que le prix du sac allait arriver à 6€. Une sacrée boule de cristal : “aujourd’hui, on vend des sacs à 5,92€”. Et il est possible de trouver encore un peu plus bas. Mais le revendeur met en garde sur la qualité et sur le type de granulés de bois. Lors de vos achats, privilégiez toujours les labels de qualité Din Plus ou EN Plus ainsi que les pellets 100 % résineux qui ont un pouvoir calorifique supérieur aux pellets feuillus.

Faut-il faire son stock de pellets maintenant pour l’hiver ?

Alors que les températures vont commencer à grimper, est-ce le moment de commencer à faire votre réserve de pellets pour l’hiver prochain ? “On s’approche des prix plancher, précise-t-on chez Cédric Pellet. Les prix ne vont plus beaucoup descendre. Certains fournisseurs disent même que le prix des pellets 100 % résineux va augmenter.”

Si vous n’avez pas passé commande dans les délais pour avoir la prime pellet, le moment serait idéal pour refaire votre stock. “On annonce 20 °C pour ce dimanche et beaucoup de gens ne vont plus vraiment chauffer, se contentant de quelques sacs pour terminer la saison mais c’est justement maintenant que je ferais mes réserves. La palette est à 385 €. En septembre dernier, elle était à 780 €, ça vaut la peine d’acheter suffisamment de stocks.”