Pourquoi l’argent existe-t-il? Les origines de l’argent dans une vidéo de trois minutes

Les origines de l’argent remontent à plusieurs milliers d’années. Pourquoi existe-t-il? Pour payer des objets et des services, établir la valeur de quelque chose et épargner, faire des réserves. Au départ, lorsqu’ils avaient besoin de quelque chose, les humains faisaient des échanges. C’est ce qu’on appelle le troc.

Et puis, peu à peu, ils se sont mis à utiliser des métaux comme monnaie d’échange. Les premières pièces de monnaie ont été fabriquées en alliant plusieurs métaux il y a 2650 ans. C’était en Lydie, l’actuelle Turquie. Les pièces de monnaie se sont répandues avec les voyageurs et les commerçants.

Pour voir les premiers billets de banque en Europe, il faut attendre 1661. C’est en Suède que le premier billet en papier a été créé. Les banques ont ensuite été créées pour garantir la valeur des pièces et des billets.

Argent: c’est quoi le pouvoir d’achat?

Puisqu’on parle d’argent, sais-tu ce que signifie « le pouvoir d’achat »? C’est ce qu’on peut acheter avec ses revenus, avec l’argent qu’on gagne ou qu’on reçoit. Ces derniers temps, on en a parlé beaucoup, parce qu’il a diminué. Cela veut dire que les prix ont augmenté plus vite que les revenus des gens. On t’en dit plus en vidéo.

