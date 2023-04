Magasins d’aquariophilie: la claque suite au permis de détention animale

"Sur Namur, il y en avait quatre et il n’en reste plus qu’un. Les seuls qui vont subsister, ce sont les magasins qui vendent des poissons entre les lapins et les hamsters, pour mieux vendre des croquettes pour les chiens ou les chats parce que c’est cela qui rapporte", explique encore Frédéric Forget.

"En trois semaines, J’ai perdu 90% du chiffre d’affaires"

"Au niveau du comptoir de la boutique, j’ai perdu 90% de mon chiffre d’affaires en trois semaines. Il y a eu une tétanisation des clients, ils avaient peur de rentrer dans un grand fichier du big data, ils pensaient qu’on allait aller vérifier chez eux si leur animal était bien traité. L’info a très mal circulé et rien n’était prêt. Or un commerce, c’est comme un congélateur: trois semaines d’arrêt et tout est pourri. Des clients ont arrêté, dégoûtés, d’autres m’ont dit qu’ils allaient chercher ailleurs. La Wallonie n’est pas une île, ils vont acheter ce dont ils ont besoin en Flandre ou en France. Tout cela alors que, d’après les collègues, il y a 37 personnes concernées par la maltraitance animale en Wallonie."

"En septembre, octobre j’ai tout de suite décidé que j’allais stopper les frais. On a connu des orages, la crise Fortis, mais on a passé le cap. On nous a soutenus à coups de millions lors du Covid. À quoi ça sert ? On nous parle de plan Marshal, et une ministre extrémiste sort un truc inappliqué et inapplicable. Je suis triste pour la démocratie parce qu’on l’a laissé faire. J’ai commencé en 1998 mon commerce et je me retrouve dans l’impossibilité de le remettre parce qu’il ne vaut plus rien."

Poisson rouge interdit aux mineurs

Si le comptoir de Simplement Eau ferme ses portes, un fils et un neveu de "Monsieur Fred" ont décidé de reprendre en partie l’activité, se recentrant sur la réalisation de plans d’eau, piscines biologiques et fontaines, domaine qui fonctionne encore bien.

"On était tous conscients qu’il fallait sensibiliser au bien-être animal, faire de la pédagogie", poursuit Fred. "Mais vous croyez que le meilleur pour cela, c’est le stagiaire chez Tom & Co ou quelqu’un qui a les mains dans les aquariums depuis 25 ans ? Une fille de 16 ans peut se bourrer la gueule à la Chimay bleue mais, avec cette loi, elle ne peut pas s’acheter un poisson rouge: c’est interdit aux mineurs. Or, c’est tout ce parcours de relation au vivant qui se fait durant l’enfance. C’est comme ça que m’est venue la passion. Quand j’ai vendu tous mes poissons, la mort dans l’âme, il y a eu un grand silence dans le magasin. Je me suis pris une claque. Du coup, je me suis racheté un aquarium. Pour chez moi."