Volkswagen ID.7: la Passat du 21e siècle est là, avec 700 km d’autonomie

Un modèle d’aérodynamisme. ©-Martin Meiners

700 km d’autonomie

Et sur ce point, la nouvelle venue ne déçoit pas. Avec sa batterie de 85 kWh, la version la plus nantie se targue d’offrir 700 kilomètres entre les recharges ! Lesquelles pourront se faire jusqu’à 200 kW sur une borne rapide en courant continu. Un atout important pour les gros rouleurs auxquels se destine véritablement le modèle. La version plus modeste, avec la batterie de 77 kWh que l’on connaît déjà sur les autres modèles construits sur la plateforme MEB, devrait offrir 615 km, ce qui est déjà l’une des meilleures propositions du marché. L’une et l’autre sont des propulsions, animées par un moteur électrique de 286 chevaux.

Confort et sobriété

L’habitacle est évidemment dénué de tout le superflu et se concentre autour d’un écran central de 15 pouces qui pilote un multimédia développé en tenant compte des retours clients des précédents modèles. Il a notamment droit à un nouveau concept de commandes de climatisation, des boutons de favoris librement assignables, et un curseur tactile rétroéclairé. Les occupants seront particulièrement gâtés puisqu’ils pourront disposer d’un système de régulation automatique de la température des sièges grâce à une série de capteur qui mesure la chaleur du corps et le taux d’humidité, afin d’éviter la transpiration.

Un intérieur sobre et confortable ©-Martin Meiners

Citons encore un système de massage développé conjointement avec l’organisme allemand pour la santé du dos (AGR). Et bien sûr, l’ID.7 est dotée de ce que Volkswagen a de meilleur à offrir en termes d’assistants de conduite, notamment la mémorisation des 50 derniers mètres avant l’arrêt, qu’elle est capable de reproduire en sens inverse. Pratique pour les manœuvres de parking complexes.

La commercialisation est prévue cette année encore.