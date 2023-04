Décrochage des onduleurs des panneaux photovoltaïques: un problème et pas de solution

"Aux quatre coins de la Wallonie, on est dans une situation inextricable. Cette année, on prévoit encore de 20 000 à 25 000 nouvelles installations photovoltaïques (qui s’ajouteront aux 125 000 actuelles) , la fin de la compensation du compteur qui tourne à l’envers pour les nouvelles installations, au 1er janvier 2024, créant un appel d’air. Les puissances des panneaux sont de plus en plus élevées. Et les parcs éoliens ne cessent de se développer." Et de souligner que les installations des particuliers ont la priorité sur ces parcs éoliens qui, en théorie, devraient être mis les premiers à l’arrêt en cas de surcharge du réseau. Ce n’est pas toujours le cas, dit-il.

Le ministre bien "conscient"

"Je ne sous-estime pas le problème des décrochages d’onduleur", assure Philippe Henry, interrogé ce lundi 17 avril en commission du parlement sur ces problèmes. Le ministre a ainsi demandé à la Cwape de lui adresser un rapport, un monitoring des cabines à basse tension pouvant être financé via le budget de 168 millions dégagé dans le cadre du plan de relance. Ce budget, rappelle-t-il, est aussi "une enveloppe supplémentaire" s’ajoutant aux plans d’adaptation dont disposent déjà les gestionnaires de réseau (GRD) pour rendre le système intelligent.

Une réponse en demi-teinte, qui satisfait à peine les députés qui l’interrogeaient. "Un monitoring ne règle pas le problème. On ne va toujours pas dans la bonne direction", déplore Antoine Hermant (PTB). Tous s’accordent à voir les limites d’une augmentation de l’autoconsommation de l’électricité produite par les prosumers. "Renforcer le réseau est la seule bonne solution", estime le député socialiste Eric Lomba. "Il en coûtera entre 4 et 5 milliards", rappelle Manu Douette (MR). Et si l’investissement est reporté sur les factures d’électricité, "il en coûtera 190 € par an et par client pour résoudre le problème", prévient le PTB.

"Tous les consommateurs peuvent contribuer" en utilisant l’électricité au mieux, dans les pics de production, rappelle le ministre Henry, qui estime que la situation va s’améliorer avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle "tarification dynamique", dont il regrette le report à 2026, par la Cwape, faute d’accord avec les GRD. Les prosumers ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés par les surcharges du réseau, souligne Régis François. Les appareils électroniques de tout un chacun, dit-il, supportent assez mal quand la tension du réseau dépasse les 254 volts.