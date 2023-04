Décrochage des onduleurs des panneaux photovoltaïques : à quand une prime pour installer des batteries ?

"Le déplacement de la consommation, c’est compliqué. J’ai essayé de faire le test: je peux éventuellement installer un boiler électrique mais je ne sais pas cuisiner de manière décalée, à moins de changer d’horaire de travail", constate le député. "Si on veut continuer le développement du photovoltaïque dans cette région, il n’y a pas beaucoup d’alternatives", souligne-t-il. "Soit on améliore le réseau et cela coûtera 4 ou 5 milliards, soit on planche sur un décret qui permette de soutenir l’installation de batteries."