Manger sain : une question de poids, pour l’industrie aussi

Formes et santé, c’est lié. ©BELGAIMAGE

Améliorer son sommeil et ses fonctions cognitives ou contenir son stress sont des motivations moins présentes dans l’esprit de la population belge. Prolonger son espérance de vie, ralentir le vieillissement, est davantage le souci des aînés, les plus de 60 ans faisant de la prévention des maladies leur première motivation.

Ce sont là quelques constats d’une étude réalisée auprès de 1000 Belges représentatifs, âgés de plus de 18 ans donc concernés par l’achat de l’alimentation. Elle a été commandée par Wagralim, le pôle de compétitivité wallon centré sur le secteur agroalimentaire. L’objectif: saisir les habitudes et les attentes du consommateur, afin d’identifier les opportunités d’innovation pour les entreprises wallonnes du secteur, qui sont surtout des PME. Offrir des services et adapter leur communication aussi.

"On voit qu’il y a parfois un gap entre la perception des consommateurs et les recommandations qui sont faites", constate Johann d’Archambeau, l’un des trois nouveaux directeurs du pôle de compétitivité.

Ainsi, si "les slogans percolent", dit-il, et que les sondés semblent plutôt bien informés, plaçant les fruits et légumes, la variété, le non-gras et le peu de sucre dans leur définition d’une alimentation saine, "le fait de limiter le sel ressort très peu (4%) de manière spontanée, alors qu’une surconsommation de sodium contribue à l’hypertension et à un risque accru de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral", souligne le directeur.

Dans la même logique, l’importance de boire de l’eau est sous-estimée, et les produits céréaliers complets, les légumineuses et les fruits à coque "sont peu représentés" alors qu’ils se retrouvent, avec la consommation limitée de sel, "dans les cinq principales priorités alimentaires associées au plus grand bénéfice sur le plan de la santé selon le Conseil supérieur de la Santé. Là, il y a encore un gros travail à faire au niveau de la communication."

Nutri-Score mal utilisé

Johann d’Archambeau est aussi surpris que "tout le discours que l’on fait autour de la viande, on voit que le consommateur ne le perçoit pas." La viande reste associée à du positif dans l’alimentation. Le poisson est davantage négligé. "On voit quand même que, chez les jeunes, il y a un shift vers des protéines végétales. En lien sans doute avec les préoccupations climatiques."

Le Nutri-Score, souvent utilisé, mais mal. ©guillaume_photo - stock.adobe.com

Autre enseignement utile à l’industrie alimentaire: un consommateur belge sur deux considère le Nutri-Score comme utile lors de son acte d’achat. Ils l’utilisent plus que les valeurs nutritionnelles ou la liste d’ingrédients inscrits sur l’emballage. "Mais ils l’utilisent à mauvais escient, pour comparer des catégories de produits entre elles, et non des produits d’une même catégorie, ce qui est le principe. Il y a un besoin d’éduquer", souligne le professeur Yvan Larondelle, vice-président de Wagralim.

Les jeunes utilisent plus fréquemment ce Nutri-Score que les aînés. Mais d’une manière générale, le consommateur accorde surtout le l’importance (42%) au côté naturel et au niveau de transformation des aliments. 1 Belge sur 5 considère même le bio et le local comme des "critères décisifs" dans le choix d’un produit sain. 2 sur 3 estiment important de connaître la provenance des aliments qu’ils achètent.

Fondamental pour l’industrie

"On voit que manger sain est un élément fondamental. Il n’y aura pas d’évolution des entreprises si elles ne tiennent pas compte de ces tendances mises en évidence dans l’étude. On ne sera pas compétitifs si on ne travaille pas cela", estime le président de Wagralim, Guy Paternoster, par ailleurs dirigeant de la Raffinerie tirlemontoise, qui en connaît un rayon sur le sucré.

Mais si les entreprises membres du pôle jouent, dit-il, de plus en plus consciemment leur rôle dans l’amélioration de la santé alimentaire, il doit néanmoins bien constater qu’elles ne sont pas toujours suivies par les consommateurs quand il s’agit de modifier des comportements.

En cause, avant tout: le prix des aliments sains. plus particulièrement des fruits et légumes, du poisson, des produits bio. Sont aussi cités le manque de temps pour cuisiner, la panne d’idées, la difficulté de changer ses habitudes ou, plus simplement, de conjuguer le plaisir de manger et l’alimentation saine.

Autant de pistes pour l’industrie, afin de faciliter et induire ces choix bénéfiques. Le repas du soir se révèle le moment le plus propice à ces changements alimentaires. En Wallonie et à Bruxelles, le grignotage entre les repas semble également un moment favorable pour proposer des produits plus sains.