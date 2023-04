La catégorie des vitamines et des minéraux est considérée comme efficace par plus de 86% des sondés dans l’étude sur l’alimentation saine menée par le pôle de compétitivité wallon. Viennent ensuite les acides gras essentiels, dont les Omega 3, et les probiotiques qui contribuent à la bonne santé intestinale. Ce domaine précis des problèmes de transit constitue d’ailleurs, au travers de "Guttransit", l’un des projets de recherche et développement que soutient le pôle wallon.

La principale vertu que le consommateur trouve aux compléments serait, pour 37% des sondés, de renforcer le système immunitaire. Le premier frein (pour 34%): leur prix. Non remboursé par la sécurité sociale.

"Les gens font bien la distinction entre médicaments et le rôle des compléments alimentaires", souligne Johann d’Archambeau, co-directeur. "Ils ont cependant une maîtrise relativement faible des concepts de base de nutrition", tempère Yvan Larondelle. Tout comme les médecins d’ailleurs, selon le spécialiste universitaire. C’est à eux, pourtant, que les Belges se réfèrent le plus, après les nutritionnistes, quand ils cherchent des conseils.

À court terme, les consommateurs ne manifestent pas le besoin d’augmenter leur consommation de compléments alimentaires, selon l’étude. "Le secteur a d’ailleurs souffert ces derniers mois."

Mais des pistes d’innovation se dégagent pour l’industrie wallonne: l’équilibre métabolique, précieux dans le diabète, la prise de poids ou l’hypertension, et des compléments plus personnalisés, en fonction des habitudes alimentaires ou des bilans médicaux. "On voit que c’est une tendance."