Élémentaire alimentaire

Il peut pourtant se poser bien des questions celui qui sait lire les étiquettes des aliments, et faire la différence entre des ingrédients et additifs inoffensifs et ceux — toujours trop nombreux —, qui laissent présager d’effets inquiétants pour le bien-être ou même l’espérance de vie de la population. Les priorités de rentabilité maximale, de coûts de transport et de conservation des produits, dans un contexte de marché mondialisé, supplantent encore bien souvent la notion de santé. Les bénéfices des actionnaires priment sur le bénéfice social.