Attention si vous avez acheté une boisson énergisante de la marque Bang Nature, elles sont retirées des rayons

Cette anomalie a été constatée pour plusieurs saveurs: Miami Cola, Power Punch, Whote Lotta Chocolate, Crazy Key Lime Pie, Purble Kiddles, Sour Heads, Champagne Punch, Birthday Cake Bash, Heavenly Hazelnut, Chocolate Peanut Butter Blast, Cookies & Cream Craze, Whole Lotta Pina Colada Lemon Drop, Purple Guava Pear, Lemon Drop, Stawberry Blast et Radical Skadattle. Toutes les dates de péremption et tous les lots sont concernés.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs ont le loisir de contacter l'AFSCA par téléphone au numéro gratuit 0800/13.550 ou par courriel via l'adresse pointdecontact@afsca.be.