Qualité, goût, conservation, associations : les (bons) conseils d’un expert du chocolat

Visuellement, comment repérer un bon chocolat ?

« Si l’on doit juste se référer au visuel, je conseille toujours de privilégier les chocolats qui brillent », résume Pascal Bedeur. « Mais ce n’est pas une généralité puisqu’il existe aussi de très bons chocolats qui sont plutôt mats en raison du fait qu’ils ont été moulés. »

Une fois coupé, « c’est plutôt le « cassant » et la finesse du chocolat qui vont nous intéresser », poursuit l’artisan.

Comment reconnaître un bon chocolat en bouche ?

Et gustativement, qu’est-ce qui fait la différence entre un très bon chocolat et une tablette de moyenne facture ? « Principalement les arômes », lâche d’entrée Pascal Bedeur. « Plus le goût est prononcé, mieux c’est ! »

À l’inverse, il faut se méfier des excès de graisse et de sucre. « Ces ingrédients font beaucoup diminuer les prix. C’est pourquoi certains industriels en abusent parfois. »

Comment conserver le chocolat ?

Parce que le chocolat n’aime pas les variations de température ainsi que la lumière du jour et la lumière artificielle, il est conseillé de le conserver à l’abri des odeurs « entre 15°C et 20°C » et dans une pièce plutôt sombre, « comme une cave à vin ». « De cette façon, on évite que le chocolat blanchisse », précise Pascal Bedeur.

Le chocolat peut-il être conservé au frigo ?

« Il n’est pas interdit de conserver des pralines au frigo, mais il faut respecter des étapes pour que leur goût ne s’altère pas », précise l’artisan liégeois.

Au-delà du fait qu’il vaut mieux éviter de poser les confiseries à côté de fromages très marqués, « il est conseillé de ne pas ouvrir directement votre boîte ou votre sachet directement après l’avoir sortie du frigo » : « Il faut laisser revenir l’ensemble à température ambiante pendant 20 minutes environ. »

Existe-t-il une date limite de consommation pour le chocolat ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de confiseries : « Si le chocolat est bien conservé, il va conserver ses arômes »

Existe-t-il des associations à privilégier ou à éviter avec le chocolat ?

De même que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, Pascal Bedeur invite chacun à associer le chocolat avec la boisson de son choix.

« On sait que c’est un aliment qui se marie bien avec le vin rouge liquoreux, mais il n’y a pas de raison d’écarter telle ou telle boisson parce qu’elle risque d’altérer son goût », estime Pascal Bedeur. « Si vous aimez boire du whisky ou du café avec une praline, il ne faut pas se gêner. »