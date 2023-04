Vacances: quelles possibilités de location pour switcher sa voiture électrique ?

Une solution, c’est de louer une voiture thermique, plus spacieuse dans l’idéal, le temps de son escapade. Une option simple, mais coûteuse. En effet, les tarifs des voitures de location ont considérablement augmenté l’année dernière, dans le contexte de crise mondiale.

Réserver une voiture moyenne à Bruxelles, pour 15 jours au cœur de l’été, coûte entre 461 et 640 € pour un modèle de gabarit moyen, et de 686 jusqu’au-delà de 1000 € pour une familiale. C’est parfois plus du double pour louer en Espagne, et près du triple en Italie. Jusqu’à plus de 3000 € pour une voiture familiale. Il faut de toute façon comparer les offres des agences, leurs conditions de location, et réserver à l’avance, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Un véritable défi

Mais quelles sont les alternatives ? Dans la vision moderne d’une mobilité plus globale, certains constructeurs ont réfléchi à des offres de remplacement pour leurs clients, manière d’accompagner l’essor des voitures électriques. "Mais cela représente un véritable défi", relèvent la plupart. Simplement parce que les demandes pour une voiture "de vacances" tombent toutes aux mêmes dates, et nécessitent un parc de voitures qui reste sous-utilisé hors des périodes de congé.

"Mon auto, c’est ma flexibilité." ©Soloviova Liudmyla - stock.adobe.com

Des marques de luxe, comme Tesla ou BMW, n’offrent pas ce service, hors de l’initiative de gros concessionnaires. Arguant que leurs modèles électriques possèdent de grandes autonomies, dépassant les 500 ou 600 kilomètres. "Le range électrique, jusqu’à 750 km, l’aérodynamisme et la charge rapide d’une grande partie de nos véhicules électriques convient déjà très bien aux longs trajets, ce qui fait que le besoin d’une voiture à combustion est moins important pour une grande partie de nos clients", explique Bastien Van den Moorteel, chez Mercedes. "C’est un service que Mercedes Finance ne propose pas. La complexité et le prix de location auraient un effet très important sur le loyer mensuel et dès lors c’est un business qui va plutôt vers les loueurs court terme. Un service que beaucoup de nos concessionnaires offrent à leurs clients."

Systématiquement proposé aux clients

Par contre Renault, qui commercialise des modèles électriques avec des autonomies plus limitées (Zoé ou Megane) a développé cette offre, selon deux formules d’abonnement: 15 jours par an pour 999 € ou 25 jours par an pour 1399 €, kilométrage illimité, pour un véhicule de catégorie familiale. Soit des prix assez proches des loueurs classiques.

"Pour l’instant, nous travaillons avec les agences de location, mais à terme, le client devra aller chercher son véhicule de remplacement chez le concessionnaire", explique Régine Bartholomé, chez Renault Belgique. "Le vendeur le propose systématiquement lors de l’achat d’une voiture électrique. Le client peut toutefois contracter l’abonnement tout au long de la vie de son véhicule."

Le groupe Astara (importateur en Belgique de Hyundai mais aussi de MG pour les électriques) songe lui aussi à fournir ce service. "Dès le début de l’année prochaine, nous lancerons Astara Move, où les utilisateurs pourront s’abonner sur base mensuelle. L’offre en termes de types de véhicules sera diversifiée", annonce le porte-parole du groupe.

En France, mais pas en Belgique

La location court terme a aussi été développée au sein du groupe Stellantis, qui commercialise des Peugeot 208, Opel Corsa ou Fiat 500 électriques, citadines peu adaptées aux vacances familiales. Les tarifs sont assez alléchants, Il en coûte ainsi 739 € par mois de location, sans engagement, pour un SUV Opel Grandland ou 839 € pour une Peugeot 3008 hybride.

Élaborée dans le cadre de Free2Move, société de mobilité qui vient d’être intégrée dans Leasys, devenu leader de la location en Europe, avec la volonté d’élargir l’offre commune du groupe, ce service "car on demand" est proposé en France mais malheureusement pas en Belgique, Marché trop étroit pour une rentabilité suffisante ?