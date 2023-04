Fêter Pâques pendant la crise économique : voici à quel point le chocolat coûte plus cher en 2023 qu’en 2022

Désormais 15,5% plus cher qu’il y a deux ans seulement, le chocolat belge a subi de plein fouet la crise économique. Exemple avec Mondelez, qui gère les marques Côte d’Or, Milka et Toblerone. « Comme beaucoup d’industriels, nous avons été confrontés à des hausses de nos coûts de production », déplore Caroline Baume, directrice marketing. « Les matières premières, le carton, l’aluminium, le transport, l’énergie, l’inflation,… Presque rien n’a échappé à la crise. Ce qui nous a contraint à augmenter un peu nos prix, même si nous n’avons pas tout répercuter sur les consommateurs. » Des consommateurs qui, à leur passage en caisse, paient quelques centimes d’euros de plus par sachet d’œufs, toute marques confondues.

Moins forte que pour les œufs, le lait, les pizzas ou encore le sucre, la hausse des prix du chocolat (+11,8% entre février et mars 2023) n’a pas forcément freiné la consommation des Belges. Mondelez, le leader du marché national, affirmant encore que « le marché croît de nouveau » depuis le début de l’année.

En 2020, une famille belge dépensait en moyenne 173 euros en chocolat par an. Une augmentation par rapport à 2018, où les dépenses ne dépassaient pas 160 euros, selon les dernières études en date de Statbel.

Cette année, la hausse moyenne du coût de la vie devrait atteindre 5,3 %, selon le Bureau du plan. L’indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public pourrait être dépassé en avril.

