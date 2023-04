Suite à des nuisances sonores, Woluwe interdit les enceintes Bluetooth dans le parc Georges Henri

Quel est le problème ?

Si cette décision peut sembler extrême, il faut aller voir du côté des riverains pour la comprendre. Dès que la température le permet, de nombreux jeunes fréquentent le parc et son terrain de basket, et n’hésitent pas à mettre de la musique sur les enceintes Bluetooth via leur smartphone de jour… comme de nuit. Et ça, les habitants n’en peuvent plus. D’ailleurs, en 2022, la zone de police Montgomery a dû intervenir à 20 reprises pour faire couper la musique à la guinguette au centre du parc, ou bien au sein des groupes de jeunes présents sur place.

Interrogé par nos confrères de la RTBF, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain (DéFi), a expliqué la décision. “Le principe, c’est l’interdiction de toute amplification de la musique dans le parc Georges Henri, de jour comme de nuit. Je recevais pas mal de plaintes de riverains proches mais pas seulement quant à l’amplification de la musique, presque à tout moment de la journée dans le parc, soit des sportifs qui aiment faire leur entraînement de manière musicale, soit venant de festivités qui duraient longtemps dans la nuit avec de l’amplification.”

Une amende de 350€

Désormais, la musique ne sera tolérée que de 10h à 22h sur le smartphone, mais sans baffle évidemment. Et pour la guinguette au centre du parc, des mini-concerts peuvent encore exister à condition de ne pas dépasser les 65 décibels. En cas d’infraction, les coupables seront sanctionnés d’une amende administrative de 350 euros (175 euros pour les 16 à 18 ans), et pourraient voir leur matériel être confisqué en cas de refus des demandes des forces de l’ordre.