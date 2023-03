Plus de la moitié des Belges mangent de la viande au moins quatre fois par semaine

En 2022, les Belges ont acheté 4,2 kg de bœuf, 5,8 kg de porc, 0,5 kg de veau, 5,7 kg de mélanges de ces viandes et 8,9 kg de volaille pour les cuisiner à la maison. Plus de la moitié des Belges (57%) disent faire attention à l'origine de la viande qu'ils consomment et 94% d'entre eux préfèrent la viande élevée en Belgique. Ils expliquent ce choix par la confiance qu'ils ont dans la production nationale et par la volonté de soutenir l'économie locale. La courte distance entre le producteur et le consommateur est le principal facteur environnemental qui incite à choisir de la viande produite au niveau national.

L'enquête révèle que 86% des Belges aiment le goût de la viande. Près de 70% des répondants déclarent que la viande est fortement ancrée dans leurs habitudes alimentaires, tandis que 69% estiment que la viande a une bonne valeur nutritionnelle et qu'elle s'inscrit dans un régime alimentaire sain. Les Belges alternent la viande avec du poisson, des coquillages et des crustacés, des substituts de viande végétariens ou composent leur repas sans aucun de ces produits.

En raison de la forte inflation des denrées alimentaires (+8,4% en 2022), la tendance à acheter de la viande dans les hard discounters Aldi et Lidl (17% de part de marché) s'est renforcée. Les grands supermarchés restent le principal canal pour l'achat de viande fraîche (50% de part de marché). Du fait de l'augmentation des prix de vente en magasin, les Belges achètent en outre plus souvent des morceaux moins chers.