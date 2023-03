Les prix de la nourriture toujours plus haut : 5 aliments qui symbolisent cette hausse

Sur les deux dernières années, on peut voir comment a évolué l’inflation pour atteindre son pic en octobre dernier, avant de commencer à descendre.

L’inflation, encore poussée par les prix de l’énergie il y a quelques mois, trouve désormais son moteur dans l’alimentaire. Avec plusieurs prix de produits qui symbolisent bien les hausses folles enregistrées.

Dans le panier de 50 produits (alimentaires et non alimentaires) que nous suivons depuis plusieurs mois, les écarts de prix sur un an sont impressionnants. En voici un Top 5 avec l’augmentation des prix constatée par rapport à mars 2022, dont certains sur des produits de base, utiles dans de nombreuses autres préparations :

Œufs (+34 %) Lait entier (+33,8 %) Lait écrémé et demi-écrémé (+30,2 %) Pizza et quiche (+27,7 %) Sucre (+27,2 %)

Lorsqu’on regarde l’ensemble de notre panier de 50 produits, 38 d’entre eux connaissent une augmentation supérieure à 10 % sur une année. Et pour 23 produits, l’augmentation grimpe même au-delà des 20 %.

Seule source d’éclaircie dans cette grisaille, l’énergie. Certains prix se calment enfin. Par rapport à l’an dernier à la même époque, l’électricité affiche une petite diminution de 2,3 %, tandis que le gaz naturel fait -45,6 %. Cette baisse sur un an est logique, selon les données de Statbel, car l’augmentation des prix de l’énergie a été très forte au début de l’année 2022.

En revanche, le mazout de chauffage est en hausse par rapport à mars 2022 (+33 %), tout comme le bois (+52 %) en très forte hausse.

Cette année, la hausse moyenne du coût de la vie devrait atteindre 5,3 %, selon le Bureau du plan. L’indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public pourrait être dépassé le mois prochain.