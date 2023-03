Les associations caritatives belges actives dans la seconde main, victimes collatérales de Vinted ? “Pas pour l’instant mais… ”

À l’aide d’une campagne qui est également déclinée à la radio et à la télévision, l’association fondée par l’abbé Pierre, fragilisée par l’essor des sites de seconde main, espère ainsi “provoquer un électrochoc”. “Autrefois, les gens, quand ils avaient un produit dont ils ne se servaient plus, ils les donnaient à une assoc’. Aujourd’hui, leur premier réflexe est de les vendre sur Vinted ou d’autres plateformes”, regrette Valérie Fayard, directrice générale déléguée d’Emmaüs France. Un souci que rencontrent aussi en partie les acteurs du secteur en Belgique…

“Comme Emmaüs, nous devons aussi faire face à une concurrence accrue depuis quelques années”, reconnaît Jean-Baptiste Verjans, responsable commercial et logistique pour Terre ASBL. “Même s’il ne s’agit que d’une version moderne des brocantes de l’époque, Vinted et les autres plateformes du genre ont un peu modifié le marché du textile de seconde main. À tel point qu’on parle peut-être plus désormais de troisième voire de quatrième main pour les habits que nous recevons. ”

Bien que la quantité de dons reste “assez stable” malgré les crises successives, les associations belges s’inquiètent surtout de la qualité des textiles qui leur sont fournis. “Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. D’une part, la qualité des vêtements, à la base, a bien baissé. Même en première main, une bonne partie des t-shirts, pulls et pantalons que l’on retrouve dans le commerce s’avèrent être moins résistants qu’il y a 20 ans. Et d’autre part, il y a la concurrence toujours plus forte du secteur privé”, estime Claudia van Innis, chargée de communication pour Les Petits Riens. “Aujourd’hui, un grand nombre de consommateurs préfèrent vendre les beaux vêtements qu’ils ne mettent plus plutôt que de les donner à des associations comme les nôtres. Lorsqu’ils vident leurs placards, ils font donc deux tas : les plus belles pièces, qui seront revendues sur des plateformes comme Vinted, et les fripes les plus usées, qui nous seront envoyées. ” Ce qui se ressent en magasin où “les pépites, ce que l’on considère comme la crème de la crème des dons, ne représentent plus que 3 % du stock disponible”.

Loin de blâmer les consommateurs, les associations actives dans la seconde main comprennent que “la crise économique pousse les gens à faire des choix”. “Ce que l’on aimerait juste rappeler, c’est qu’il est aussi important de faire des dons de temps en temps car ça profite à toute la société”, rappelle “Les Petits Riens”. “Et c’est un constat d’autant plus vrai que, depuis l’inflation des prix, nous observons une hausse de la fréquentation de nos boutiques”, assure Thomas Florizoone, coordinateur des magasins de seconde main pour Oxfam.

Obligées de s’adapter à la “fast fashion” et ses nouveautés de faible qualité à bas coût, les entreprises sociales espèrent toutefois que la concurrence des plateformes privées ne va pas s’amplifier dans les prochaines années. Car, si l’essor de Vinted et des autres sites ne pose pas encore de gros problèmes, “le discours pourrait être différent dans quelques années”, lorsque toutes les meilleures pièces seront vendues par les particuliers. “Au-delà du fait que ces applications ne proposent pas de solution pour le recyclage et qu’elles poussent finalement les internautes à la surconsommation, il ne faut pas oublier que nos associations se développent grâce à la vente des bons vêtements. Si une partie des meilleures pièces ne passent plus par nous, notre travail risque de devenir plus compliqué”, résume Jean-Baptiste Verjans.

Contactée par l’AFP, la plateforme Vinted s’est défendue en arguant qu’elle offre “une alternative aux nouveaux vêtements” et qu’elle est “convaincue qu’il n’y a pas un modèle unique de remise en circulation des biens, et de la place pour que plusieurs initiatives en ce sens coexistent. ” Pas sûr que cela suffira à convaincre les acteurs du marché en France et en Belgique.