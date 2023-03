Sécurité alimentaire : Carrefour rappelle un produit vendu dans le rayon frais de ses magasins

“Suite à une erreur d’étiquetage, le produit “Filet de poulet” (300g) de la marque Carrefour Simpl pourrait, au dos de l’emballage, afficher l’étiquette du produit “Jambon à l’os” (300g). De ce fait, l’allergène “lait” n’est pas mentionné sur l’étiquette. Carrefour, en concertation avec l’Afsca, a donc décidé de retirer ce produit de la vente”, peut-on lire sur le site web de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

À tous ceux qui présentent une intolérance ou une allergie au lait, l’Afsca et Carrefour demande donc de ne pas consommer ce produit et de le ramener le plus vite possible au point de vente “où il vous sera remboursé”.

“Si vous l’avez déjà consommé et si vous présentez des signes de réaction allergique, consultez votre médecin traitant en lui signalant cette consommation”, peut-on lire dans le communiqué de presse. “Pour les consommateurs non allergiques, le produit ne présente aucun danger” et peut être mangé sans risque.

“Carrefour s’excuse auprès de ses clients pour le désagrément”, conclut le communiqué.

Toutes les informations sur le produit (Carrefour) concerné par le rappel de l’Afsca

Nom du produit : Filet de poulet

Marque : Carrefour Simpl

Code EAN : 5400101064898 (Jambon à l’OS 300g)

DLC (date limite de consommation) : 18/04/2023

Période de vente : du 19/03/2023 jusqu’au 24/03/2023