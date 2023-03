La trottinette électrique interdite aux moins de 14 ans en France : “C’est insuffisant”

Trottinettes électriques : en Belgique, pas avant 16 ans !

Dans notre pays, la loi est bien plus dure depuis juillet 2022. En effet, comme pour les cyclomoteurs, il faut avoir au minimum 16 ans pour pouvoir utiliser ces machines qui peuvent aller jusqu’à 25km/h. Pour Benoit Godart, responsable de la communication pour Vias Institute, qui gère le domaine de la sécurité routière en Belgique, la France ne se rend pas compte du danger et le responsable de la communication se montre particulièrement dur avec nos voisins francophones. “Il n’est pas question de modifier la loi car le pays d’à côté le fait. En matière de sécurité routière, la France prend énormément de mauvaises décisions. Je vais vous donner l’exemple des voitures sans permis, qui peuvent être conduites là-bas dès l’âge de 14 ans. Je trouve cela irresponsable. Ce n’est pas parce qu’en France, on prend une décision d’une aussi faible ampleur que de notre côté, on doit écarquiller les yeux et fonctionner de la sorte.”

Des accidents en hausse

Il y a de ça une semaine, Bruxelles Mobilité avait donné des chiffres concernant les accidents de trottinettes électriques, et ceux-ci n’étaient pas spécialement bons. Au deuxième trimestre 2022, 271 accidents impliquant une trottinette électrique sont survenus en Région bruxelloise, trois fois plus qu’à la même période en 2021. Ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car en un an, ce deux-roues a été nettement plus utilisé dans les rues de la capitale. En juin dernier, 1,5 million de locations ont ainsi été effectuées, contre une moyenne mensuelle de 100.000 locations en 2021. Quelque 23.000 engins de ce type se trouvent en libre-service aujourd’hui à Bruxelles.

Mais le plus interpellant dans ces données réside sans doute dans le nombre d’accidents corporels dû à la trottinette électrique, qui a pratiquement triplé (de 96 à 296 victimes) à l’échelle du pays – de 36 à 122 victimes rien qu’à Bruxelles -, et le nombre d’accidents avec des cyclomotoristes et des cyclistes a fortement augmenté (respectivement + 35 % et + 22 %) au niveau national. Et pour éviter les blessures graves, l’Institut Vias conclut en expliquant “qu’aucune personne ayant dû aller à l’hôpital après un choc en trottinette électrique ne portait de casque.”