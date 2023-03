Trump en prison, le pape en égérie de mode : une intelligence artificielle sème la zizanie sur Internet

Donald Trump en prison, Emmanuel Macron en gilet jaune, le pape François 1er en doudoune ou encore bien d’autres images : depuis quelques jours, ces photos font le tour des réseaux sociaux et étonnent, comme elles peuvent effrayer. Mais sont-elles réelles ? Bien sûr que non ! Créés via une intelligence artificielle par le logiciel Midjourney, ces différents clichés pourraient tout de même causer de sacrés embarras par rapport à la désinformation qu’ils pourraient engendrer.