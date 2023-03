Prime pellets en Belgique : un ménage sur deux n’a pas encore rentré sa demande

Surprise toutefois : ce lundi 27 mars, le service public fédéral (SPF) Économie n’a encore reçu que 41.678 demandes. Un nombre plus élevé que les 12.000 demandes rentrées 10 jours après l’ouverture de la procédure, le 1er février 2022. Ce chiffre reste toutefois bien en dessous du nombre de ménages qui pourraient percevoir ce chèque de 250€. Selon une estimation des fonctionnaires fédéraux, ce sont en effet 80.000 ménages qui pourraient être concernés.

Sur les 41.678 demandes, 60 % ont été rentrées via la plate-forme web. Ces personnes devraient recevoir plus rapidement l’aide de 250€ : “Le temps de traitement des demandes papier est considérablement plus long…”, soulignait Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie.

Pourquoi si peu de demandes de prime pellets rentrées ?

Ce nombre réduit de demandes peut s’expliquer de plusieurs façons :

Une estimation qui aurait surévalué le nombre de ménages potentiellement concernés (les propriétaires d’un poêle à pellet ne se sont pas tenus de s’enregistrer).

Une attente jusqu’à la dernière minute pour se faire livrer et espérer ainsi acheter les pellets les moins chers, vu la tendance à la baisse du prix moyen.

Il reste encore 30 jours. En effet, si la livraison doit être faite avant le 31 mars, la demande peut être rentrée jusqu’au 30 avril.

Comment rentrer sa demande pour recevoir une prime de pellets ?

Depuis le 1er février 2023, les personnes peuvent faire leur demande sur le site du SPF Economie. Cette demande pourra être rentrée en ligne, ce qui devrait permettre un gain de temps pour la recevoir (contrairement, par exemple, au formulaire papier pour la prime mazout). Une version papier sera toutefois toujours possible.

Attention ! Il existe 2 types de formulaires papier selon votre type de logement

Imprimez le formulaire ou demandez-le à votre distributeur et renvoyez-le complété et signé ainsi que ses annexes par courrier recommandé dûment affranchi pour le 30 avril 2023 au plus tard, à l’adresse postale suivante :

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Direction générale de l’Energie – Cellule prime Pellets 250 euros Boulevard du Roi Albert II 161000 Bruxelles

Pour plus d’informations concernant la prime pellet, rendez-vous sur la page du SPF Économie.

Qui a droit à la prime pellets ?

L’aide concerne les achats de granulés de bois de minimum 500 kilos en vrac : soit via un camion souffleur, soit via une palette. Ne sont pas concernés les achats par sac à la pièce. Et il vous faudra bien entendu la preuve de paiement ainsi que la facture de commande. La livraison doit être faite entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023.

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, le pellet doit être votre source de chauffage principale. Cela veut-il dire que l’aide n’est réservée qu’aux détenteurs d’une chaudière à pellets ? Non. Une personne, un ménage disposant d’un ou plusieurs poêles à pellets et dont c’est la principale source pour se chauffer peut rentrer une demande, nous confirme le porte-parole du ministre. Par contre, si votre poêle à pellet est un chauffage d’appoint, vous n’êtes pas éligible pour cette prime.