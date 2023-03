Et si le miel que vous achetez en magasin n’en était pas vraiment ? Un miel sur deux importé en Europe jugé « frauduleux »

D’après le rapport publié ce jeudi, 46% des 320 lots de miel testés par un laboratoire officiel sont ainsi jugés « frauduleux » par les autorités. Ce qui pose problème ? Leur composition. Et pour cause, les échantillons incriminés contiennent des sirops de sucre à base de riz, de blé ou de betterave sucrière.

Sur les 147 faux miels débusqués entre octobre 2021 et février 2022, la majorité provenait surtout de Chine (74%) et de Turquie, une destination d’où 93% des productions sont considérées comme suspectes.

Très interpellant, le pourcentage de miel frauduleux l’est d’autant plus qu’il ne dépassait pas 14% lors de la précédente analyse européenne, en 2015-2017. « Autrefois, les fraudeurs diluaient le miel avec des sirops de sucre à base d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Se sachant surveillés, ils les ont remplacés par des sirops fabriqués principalement à base de riz, de blé ou de betterave sucrière... que les méthodes du Joint Research Center (le laboratoire qui a effectué les tests, NDLR) ont réussi à détecter. D’où ce résultat incroyable », explique foodwatch, qui se bat pour une alimentation sans risques et saine. « Le hic, c’est que cette méthodologie n’est pas (encore) utilisée par les laboratoires officiels au sein des Etats membres ni par les laboratoires privés qui font les tests pour l’industrie. » Signe qu’il y a encore du travail à abattre pour améliorer la sécurité alimentaire en Europe… et en Belgique.

Car, si le rapport « From the hives » ne s’intéresse pas aux fraudes intra-européennes, les résultats rendus publics par la Commission européenne démontrent que, sur les 63 échantillons prélevés en Belgique, près de 20 lots de miel suspectés d’être frauduleux étaient destinés au marché national.

Débarqués au port Anvers, une plaque tournante de trafics en tout genre, d’autres miels non conformes aux directives européennes importés en Belgique étaient destinés à la France, l’Allemagne et l’Espagne.

Bien que les échantillons incriminés ne présentent pas de risque important pour la santé, les organisations de défense des consommateurs souhaitent que les autorités prennent leur responsabilité.

« Nous demandons maintenant un électrochoc politique : la fraude est massive et sous nos yeux. Mais elle reste un tabou », estime Ingrid Kragl, de foodwatch. « Nous voulons des moyens de contrôles à la hauteur de l’enjeu et une méthodologie harmonisée pour repérer la fraude au miel. Les citoyens ont le droit de savoir s’ils consomment des produits hors-la-loi. »

Dans la présentation de son rapport, la Commission européenne a indiqué que, sur les 95 importateurs ciblés, 57 % avaient exporté des lots de miel soupçonnés d’être falsifiés avec des sucres étrangers. Et à ce jour, 44 opérateurs de l’Union européenne ont fait l’objet d’une enquête et sept ont été sanctionnés.

Chaque année, l’Europe importe 175.000 tonnes de miel pour couvrir 40% de sa consommation.