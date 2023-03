La crise booste les cartes de fidélité dans les supermarchés: "Nos clients peuvent économiser jusqu’à 2.000 euros par an"

"Si nous comparons 2021 à 2022, nous enregistrons une hausse de 15% de nouveaux clients pour notre carte de fidélité digitale Lidl Plus », résume Julien Wathieu, le porte-parole de l’enseigne. « Au total, pas moins de 10 millions de coupons digitaux ont été utilisés."

Des économies à court et à long terme

Déjà populaires avant la crise économique, les cartes de fidélité - dont certaines concernent jusqu’à 4.000.000 de clients - profitent de l’inflation pour se multiplier dans les portefeuilles. "Traditionnellement, le Belge aime faire la chasse aux réductions. Avant même la hausse des prix, il comparait les promos pour dénicher la bonne affaire qui lui ferait gagner de l’argent. Qu’il continue en période de crise en utilisant plus de cartes de fidélité ne m’étonne donc pas", analyse Nathalie Roisin, porte-parole du groupe Colruyt, où la majorité des 10.000 clients Xtra mensuels privilégie désormais l’application.

De plus en plus souvent digitale, la carte de fidélité s’impose comme un incontournable pour tous ceux qui veulent faire des économies à court terme. "Depuis le lancement de notre programme SuperPlus en septembre 2020, nous avons à chaque fois dépassé les objectifs que nous nous étions fixés, en 2021 et en 2022", assure Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. "On observe un grand intérêt de la part de nos clients pour cette carte, notamment pour ce qu’elle représente en termes de réductions." À savoir, par exemple, jusqu’à -10% sur les produits frais affichant un Nutri-Score A ou B ou encore des promos supplémentaires à celles affichées dans les rayons.

Mais outre les réductions directes obtenues à la caisse, nombreuses sont les enseignes qui tiennent aussi à récompenser la fidélité sur le long terme de leurs clients. C’est le cas de Carrefour où les consommateurs sont notamment invités à participer à des challenges toute l’année afin d’accumuler toujours plus de points bonus synonymes de chèques cadeaux. "Des coupons personnalisés sont aussi envoyés au domicile de nos clients", ajoute Siryn Stambouli, du groupe Carrefour. "Ils s’adaptent parfaitement à leur comportement d’achat et leur permettent de recevoir des points (à l’issue de leurs courses habituelles, NDLR). C’est pourquoi ils fonctionnent très bien, avec plus de 30% de nos clients qui les utilisent régulièrement."

De réductions en bons d’achats, les clients fidèles peuvent économiser « en moyenne entre 375 et 2.000 euros par an », conclut la porte-parole de Carrefour.

Carte de fidélité : Aldi, l'exception belge

En Belgique, une chaîne de supermarchés fait office d’exception en ne proposant pas de carte de fidélité. Son nom ? Aldi.

Contrairement à ses concurrents, le hard-discounter ne souhaite pas mettre promouvoir un système récompensant la loyauté de ses clients.

"Nous sommes d’avis qu’il est important que chaque client puisse profiter de nos promotions et de nos prix bas. Aucune carte spécifique n’est donc nécessaire pour cela", précise la porte-parole Tine De Keersmaker qui préfère insister sur le fait que l’enseigne offre "les mêmes promotions" et fixe "les mêmes prix partout en Belgique".