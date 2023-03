Première baisse du prix du stère de bois de chauffage en Belgique en 5 mois

Le prix moyen des pellets avait lui aussi commencé sa chute par une timide baisse en novembre avant de s’amplifier les mois qui ont suivi. Pour les propriétaires de poêle à bois, les amoureux du crépitement du feu, la comparaison risque de s’arrêter là. Interrogé dans notre article de début mars sur la cause de la hausse du prix du stère de bois, Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom, soulignait qu’il faudra du temps pour que le bois coupé puisse être utilisé. Le secteur aurait donc moins de souplesse pour répondre à la demande et faire baisser les prix rapidement.

Stère de bois : de quoi parle-t-on ?

Sur base de quoi l’asbl Valbiom a-t-elle calculé sa moyenne de prix ? Il s’agit du prix moyen constaté pour “minimum 6 stères de bois durs (hêtre, chêne, charme), secs, recoupés en 33 ou 50 cm, hors livraison”. Précision de Pierre-Louis Bombeck : “Dans les faits, la majorité des prix relevés concernent des bûches de 33 cm.”