Intoxications, hygiène et stockage : l’Afsca a reçu 27 % de plaintes en plus en 2022

« Environ un tiers (31 %) du nombre de plaintes reçues en 2022 concernait une potentielle intoxication alimentaire, souligne l’Agence fédérale. Il s'agit d'une légère augmentation de 5 % par rapport à l'année dernière. »

Par ailleurs, un quart des doléances traitées concernaient l’hygiène « et 17 % portaient sur des questions liées aux méthodes de stockage » comme les températures ou les dates de péremption.

Invitant ses contrôleurs à agir rapidement, l’Afsca assure également que la très grande majorité des signalements (92%) a été traitée dans les 30 jours. Avec, au final, des résultats intéressants puisque « nos collaborateurs ont pu constater au moment de l'inspection que la plainte était justifiée » dans un cas sur deux.

Un pic de questions à Pâques 2022, après le retrait des bonbons Kinder

Autre constat : les contaminations à la salmonellose constatées juste avant Pâques 2022 dans plusieurs produits Kinder fabriqués à Arlon ont suscité une réelle vague de panique auprès des consommateurs belges.

Sur les 6.628 questions posées à l’Afsca au cours de l’année écoulée, pas moins de 2.086 avaient trait directement à l’incident alimentaire survenu dans l’usine luxembourgeoise de Ferrero.

« Près de 3.000 questions posées au point de contact en 2022 concernaient les rappels de produits alimentaires et les avertissements que l'Afsca contribue à diffuser, note l’Agence fédérale. Les consommateurs se demandent quel est le risque s'ils ont consommé les produits, comment identifier les produits concernés et où aller s'ils ont déjà acheté un produit. En outre, les consommateurs ont également des questions sur comment bien stocker les produits, sur la meilleure façon de protéger leur volaille contre la grippe aviaire et sur la différence entre une date limite de consommation (DLC) et une date de durabilité minimale (DDM). »

Selon l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, 99% des interrogations des consommateurs ont reçu une réponse dans les quatre jours ouvrables.