Quel intérêt à sauver le moteur à pistons?

Une dernière chance

Si l’Allemagne fait de la résistance, c’est parce que l’Union européenne renâcle à intégrer les carburants synthétiques dans les exonérations à cette interdiction, alors que le pays investit massivement dans cette alternative qui permettrait de donner une "dernière chance" aux moteurs classiques et au savoir-faire allemand en la matière, celui de Porsche en tête.

Le vote par les instances européennes a ainsi été reporté sine die, le temps d’affiner les discussions. Mais en agissant de la sorte, le poids lourd industriel de l’Europe s’alliait à des pays comme la Pologne, l’Italie et la Bulgarie qui jugent, eux, comme "folie" et "erreur stratégique majeure" cette décision d’imposer, rapidement, le passage à des modes de transports moins polluants mais coûteux.

2035, c’est très proche, et si certains pays sont à la pointe dans le domaine de l’électrification, d’autres dans le sud ou à l’est de l’Europe traînent la jambe. La Belgique n’est pas à la pointe non plus, d’ailleurs, pour ce qui est de l’adaptation de son réseau électrique ou de l’installation des points de recharge.

La France se montre, elle, favorable à l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique. Un constructeur comme Renault a été un des premiers en Europe à miser sur le moteur électrique, et a réalisé de lourds investissements dans le domaine. Et même si le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a exprimé des réticences, soulignant que "l’infrastructure est en retard par rapport au nombre de voitures électriques que nous vendons", il se dit prêt, comme les autres, à suivre les décisions politiques.

Prêts pour 2035

Même en Allemagne, un géant comme Volkswagen n’est pas en reste en matière d’électrification de sa gamme, avec la volonté d’intégrer l’ensemble de la chaîne de fabrication, des moteurs aux batteries, jusqu’à leur recyclage. Le timing de l’Europe est certes ambitieux, mais la position du numéro 2 mondial est de s’en tenir aux délais qui ont été fixés. "Il est absolument clair que tout retard dans la décision ne fait que prolonger l’incertitude. Il vaudrait mieux se décider alors que la Chine ou les États-Unis avancent très vite", souligne un observateur de ce secteur économique.

Chez Mercedes on se dit aussi techniquement "prêt" pour le basculement en 2035. Idem chez BMW, même si le constructeur bavarois semble toujours croire, plus que d’autres, en l’avenir du moteur à combustion.

De toute façon, il ne faut pas se leurrer: l’Union européenne ne représente qu’une petite partie des émissions de CO2 et du marché automobile mondial. 9,3 millions de voitures neuves vendues en 2022, sur 66 millions dans le monde, contre 14,3 millions aux États-Unis et 27 millions en Chine. Dans les régions du globe où l’électrification ne sera pas imposée, tous les grands constructeurs mondiaux continueront à écouler des automobiles qui rouleront à l’essence ou au diesel. Et ils persisteront, quoi qu’il se décide à Bruxelles, à miser sur le développement des différentes technologies.