« Veggie Challenge » : le secteur végétal a plus de mal à s'imposer en Wallonie

À la base de cette initiative, qui en est à sa 4e édition, l’association ProVeg espère convaincre toujours plus de consommateurs de modifier leurs habitudes alimentaires. « Un sondage réalisé l’année dernière prouve que le nombre de Belges qui adoptent un régime végétarien (sans viandes, sans poissons et sans fruits de mer, NDLR) ou un régime végétalien (sans aliments d’origine animale, NDLR) augmente progressivement », assure Annemarie Ijkema, responsable commerciale. « De même, on constate que la catégorie des omnivores diminue dans notre pays. De 84% en 2014, ils ne représentent plus « que » 68% de la population en 2022. Ce qui signifie que de plus en plus de Belges se réapproprient leur alimentation » en la diversifiant et en devenant donc flexitarien (12%) pour la plupart.

Résultat des courses ? En passant de 12% à 21% de la population en huit ans, la proportion grandissante de végans, végétariens et flexitariens a poussé le secteur à modifier son offre. Dans les grandes enseignes, les hamburgers de noix côtoient désormais les steaks de bœuf sans que cela ne pose plus question. Exemple chez Colruyt, où « 16% des clients achètent parfois un produit de notre gamme végétarienne » et où l’on estime que « le marché des substituts devrait atteindre 10% du marché de la viande d’ici 2029 ».

Toutefois, si les alternatives végétales ont le vent en poupe, le marché du flexitarien, en pleine croissance, profite surtout à de grandes multinationales comme Nestlé, qui possède Garden Gourmet, ou encore Aoste. En Wallonie, comme dans le reste du pays, seuls quelques acteurs pointent le bout de leur nez. C’est le cas de Nats Rawline, qui crée des gâteaux à Liège, ou encore Youpea !, qui produit des alternatives à base de protéines de pois à Tournai.

« Le secteur est porteur mais aussi très concurrentiel. Se faire connaître est un défi », reconnaît Éric Bosly, CEO de Go4Plant, qui a lancé Youpea ! il y a un an. « Nous sommes dans un marché où l’on valorise principalement la marque. Actuellement, 90% des produits végétariens sont vendus avec une marque. À titre de comparaison, c’est tout l’inverse pour le secteur de la viande où 90% des productions se vend sans marque distincte. D’après nos estimations, les marques locales comme la nôtre pourront occuper un quart du marché réservé aux substituts végétaux. Tout le reste du gâteau va se disputer entre les grandes multinationales. Si nous atteignons 10% de part de marché, ce sera donc déjà un beau succès. Mais le plus grand défi, plus encore que d’occuper tel ou tel pourcentage du marché, c’est de participer à son développement. Parce qu’il ne faut pas se leurrer : les produits alternatifs ne représentent jamais que 1% du volume total actuel. Certains évoquent une croissance jusqu’à 25% d’ici 2030 mais rien n’est moins sûr. Tout dépendra de la volonté des consommateurs de changer leurs habitudes alimentaires. »

« Aussi, on constate que la sensibilité des Belges pour les produits végétaux n’est pas la même partout », ajoute Aurélie Maldague, responsable marketing pour Youpea ! « Les consommateurs flamands et bruxellois, qui ont peut-être un peu plus de moyens que leurs voisins du sud, se tournent davantage vers les substituts végétaux. Et la tendance se confirme aussi en Wallonie où la demande est plus forte en Brabant wallon qu’elle ne l’est dans les autres provinces. »

Dans un marché qui a subi de plein fouet la crise économique - « En 2022, les ventes de produits végétaux, souvent plus chers, ont diminué en même temps que le pouvoir d’achat : le consommateur préfère payer ses notes de chauffage et d’électricité, et réduire un peu ses dépenses en magasin » - après avoir explosé durant le confinement, parvenir à imposer le végétal wallon demande donc de sacrés efforts. Mais Youpea ! en est persuadé : le meilleur est à venir. « Parce que les prix ne grimperont pas indéfiniment », « parce que les mentalités évoluent », « parce qu’un Belge sur deux estime qu’il faut manger moins de viande et de poisson » et « parce que 42% des jeunes de moins de 35 ans a déjà réduit sa consommation de viande entre 2020 et 2022 ». Reste à voir à quel point les grandes enseignes feront de la place pour les marques locales dans leurs rayons…