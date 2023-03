Œuf, lait, sucre ou pomme de terre : ces aliments de base qui plombent votre ticket de course

Depuis plusieurs mois, la courbe de l’inflation redescend, après de nombreux mois de hausse ininterrompue.

Portée auparavant par les prix fous de l’énergie, l’inflation est désormais poussée par l’alimentaire dans sa globalité. Dans ce domaine qui impacte vos courses du quotidien, l’augmentation moyenne des prix dépasse les 16 %, contre 15,5 % le mois dernier. En février de l’an dernier, ce chiffre était encore de 3,84 %, note Statbel qui détaille les chiffres de l’inflation mois après mois.

Les groupes de produits connaissant les plus fortes hausses ces derniers mois sont les huiles, le poisson, les produits laitiers, le pain, les céréales ainsi que la viande.

Lorsqu’on rentre dans le détail plus précis des aliments, on constate que les œufs (+39 %), le lait entier (+33 %), le lait écrémé et demi-écrémé (+29 %), pizza et quiche (+29 %), sucre (+27 %), margarine et graisses végétales (+26 %) ou encore pommes de terre (+25 %) connaissent d’importance hausses de prix sur un an.

Dans notre suivi des prix de 50 produits de base (voir ci-dessous), 37 enregistrent une hausse de prix sur un an qui dépasse les 10 %. Pour 19 d’entre eux, l’augmentation est même supérieure à 20 % par rapport au prix de février 2022.

Test-Achats ne dit pas autre chose de son propre suivi des prix. L’association de consommateurs constate que les produits étaient un cinquième (19,8 %) plus chers dans les supermarchés en février qu’il y a un an.

Concernant l’énergie, les prix du gaz (-31 % par rapport à février 2022) et de l’électricité (-16 %) se calment. Mais cette baisse sur un an est logique, note Statbel : une forte augmentation des prix de l’énergie a été observée en février 2022.

Si ces deux éléments sont en baisse, ce n’est pas le cas du mazout de chauffage (+40 % sur un an) qui grimpe encore, tout comme le bois et les autres combustibles solides (+46 %).

Rappelons que la forte inflation qui nous a accompagnés pendant toute l’année 2022 a eu une conséquence directe sur la rémunération de nombreux Belges le mois dernier, en janvier 2023, avec une indexation des salaires pour plusieurs catégories de salariés.