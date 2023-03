Le prix du paquet de cigarettes bondit en France… avant la Belgique ?

En accentuant la fiscalité sur le tabac, “le gouvernement français a fait un choix courageux mais logique”, estime Suzanne Gabriels, experte en prévention du tabagisme auprès de la Fondation contre le Cancer. “Au-delà du fait que le tabac était l’un des seuls produits de consommation à ne pas avoir encore été touché par l’inflation, il faut bien reconnaître qu’augmenter le prix des cigarettes est l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre le tabagisme. D’une part, ça pousse les consommateurs à arrêter de fumer, et d’autre part, ça freine les jeunes qui sont attirés par la pratique et ça motive ceux qui y ont mis un terme à ne pas recommencer. ” Plus globalement, une augmentation du prix des cigarettes de 10 % réduit d’environ 4 % leur consommation.

Dans un pays où les prix du tabac ont augmenté de 70 % en 10 ans, la politique menée par les autorités françaises semble porter ses fruits. “De ce côté de la frontière, près d’un fumeur sur deux (43,6 %) a déclaré que l’augmentation des accises l’a motivé à arrêter”, enchaîne Suzanne Gabriels, consciente malgré tout qu’une simple hausse des prix ne suffit pas à endiguer l’addiction au tabac.

“Aux Pays-Bas, un sondage a démontré que des fumeurs seraient prêts à payer jusqu’à 60 euros leur paquet de cigarettes, s’il le fallait”, explique de la Fondation contre le Cancer. “Pour les aider à décrocher, il faut aussi les accompagner au mieux dans leur démarche” et pas seulement viser leur portefeuille.

Bientôt des paquets de cigarettes à 8,50 euros en Belgique ?

Reste qu’en faisant grimper le prix des paquets de cigarettes, “la France, le Royaume-Uni ou encore l’Irlande montrent qu’ils ont plus d’ambition” que les autres pays européens, comme la Belgique où 20 % de la population fume et où le prix moyen d’une boîte de 20 avoisine les 7,30 euros.

Pour atteindre l’objectif “zéro tabac” fixé à 2040 par la Commission européenne, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie doivent “clairement faire mieux”, résume Suzanne Gabriels. Là où les Pays-Bas envisagent d’imposer le paquet de cigarettes à 30 euros au moins d’ici quelques années, l’effort de la Belgique se limiterait à une nouvelle hausse des accises – qui fait déjà partie des plus élevés de l’UE – dans les prochains mois. Histoire, comme en France, que le prix des paquets augmente entre 50 centimes et un euro.

“Une telle initiative serait un bon début”, reconnaît la Fondation contre le Cancer, qui insiste sur le fait qu’une majorité (54 %) de fumeurs belges (*) souhaite également que le prix du paquet de cigarettes augmente. “Il y a une vraie prise de conscience du problème (que peut représenter la clope, NDLR) au sein de la société et il faut agir en conséquence. On le sait : augmenter un peu le prix du tabac n’aura pas beaucoup d’impact car les consommateurs adapteront leur comportement. Il faut donc que le gouvernement soit suffisamment ferme pour éviter, par exemple, que nos voisins français ou néerlandais ne viennent s’approvisionner chez nous. ” Et que, comme le dit un collègue de Suzanne Gabriels, que “la Belgique continue d’exporter le cancer”.

Selon une étude réalisée par le gouvernement fédéral en 2012, le tabagisme coûte 13 milliards d’euros par an à la société belge.

(*) D’après un sondage mené en 2022 auprès de 3.000 personnes par Ipsos à la demande de la Fondation contre le Cancer.