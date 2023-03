Ce que l’on sait de TEDi, le futur concurrent d’Action qui va bientôt s’implanter en Belgique

Mais TEDi, c’est quoi ? Pourquoi le présente-t-on comme un concurrent sérieux d’Action ?

Explications.

L’histoire de TEDi

TEDi, c’est une succes-story à l’allemande. Lancée en 2004 à Dortmund par un groupe d’investisseurs, la marque « Top Euro Discount » a rapidement séduit le grand public d’Outre-Rhin avec son offre généreuse et ses prix planchers.

Dès la première année, TEDi envahit l’Allemagne avec une politique agressive. Chaque semaine, deux nouveaux magasins ouvrent leurs portes. Résultat des courses : le discounter dispose déjà de 120 succursales fin 2004.

En 2011, alors que l’enseigne exploite déjà 1.200 commerces en Allemagne, elle décide de s’exporter. Un premier magasin voit le jour à l’étranger, en Autriche, dans la ville de Graz. Dix autres pays européens (Pologne, Roumanie, République tchèque, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, Croatie, Portugal, Italie et Espagne) suivront.

Devenu un monstre économique en Allemagne, TEDi emploie actuellement 26.000 salariés actifs dans 2.750 succursales.

L’offre de TEDi

Si TEDi séduit autant, c’est parce que l’enseigne propose de nombreux produits à prix réduits. Comme elle l’écrit sur son site internet, « La qualité n’est pas forcément plus cher. C’est pourquoi les chasseurs de bonnes affaires sont toujours les bienvenus chez nous. »

Au total, la gamme allemande propose 15.000 références. Une offre de base très large qui, en plus d'être complétée par des articles en déstockage et des produits saisonniers, ne dépasse quasiment jamais un euro.

TEDi l'assure : 90% des marchandises vendues dans ses magasins coûtent moins d'un euro.

Ce que l’on retrouve dans les rayons ? De la décoration, de la papeterie, des jouets, des ustensiles de cuisine, du matériel de bricolage mais aussi – et de plus en plus – des produits esthétiques et des articles de design.

Les ambitions de TEDi

Le groupe allemand ne s’en cache pas : son objectif, à moyen terme, est d’ouvrir 2.300 magasins supplémentaires. Son prochain gros chantier ? Conquérir la Belgique et la France. Une première ouverture, à Evreux, en Normandie, est d'ailleurs prévue pour le printemps.

Comme l’explique Stefan Van Rompaey, rédacteur en chef de RetailDetail, dans les colonnes du quotidien « Het Belang van Limburg », TEDi a mandaté « une entreprise spécialisée dans la recherche d’emplacements » d’environ 1.000 m² afin de s’implanter rapidement en Belgique.

Reste à voir si le géant allemand sera capable de se faire une place sur un marché belge où Action est déjà bien présent. Il y a dix ans déjà, TEDi avait tenté sa chance aux Pays-Bas où il avait ouvert 14 magasins. Sans succès puisque son dernier bastion, pas suffisamment rentable, a dû fermé ses portes en 2017.

À voir si les consommateurs belges seront plus « accueillants » avec TEDi.