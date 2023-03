Que peut-on acheter avec des éco-chèques à partir de ce 1er mars?

Tous les produits destinés spécifiquement à la réutilisation ou au compostage. À savoir, par exemple, les piles rechargeables et leur chargeur, les boîtes de conservation et à tartines ; les gourdes, les mugs de voyage et les thermos munis d’un gobelet, les machines à soda, leurs recharges et accessoires, les carafes et les robinets filtrants et leurs filtres, les filtres placés sur les robinets ou sous l’évier, les langes lavables, les bacs de compostage, les vermicompostières, les machines à composter, etc.