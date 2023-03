Pourquoi le prix du bois de chauffage en Belgique reste à des niveaux records depuis 4 mois

Aujourd’hui, si un léger tassement est constaté depuis 3 mois, le prix moyen d’un stère de bois reste au-delà de 140€. Il s’agit bien d’un prix moyen, ce qui signifie que vous pouvez trouver du bois moins cher, en veillant toutefois à ce que le bois soit bien sec, dans le cas d’une utilisation rapide.

Comment expliquer que le prix du bois de chauffage reste élevé

Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom suit de près le secteur. Il met un avant un aspect difficilement compressible : “pour les producteurs qui sèchent à l’air libre, c’est-à-dire la majorité, le délai sous notre climat belge est de 2 ans pour descendre au taux d’humidité nécessaire pour considérer une bûche sèche et prête à l’emploi. Cela signifie que, même s’ils augmentent leurs productions de bûches cette année, ces stocks ne seront utilisables qu’en 2024-25. Il est possible que des producteurs investissent dans un système de séchage (généralement alimenté par de la chaleur résiduelle, comme par exemple une unité de biométhanisation ou une chaudière biomasse) pour réduire ce délai à 1-2 semaines.”

Mais la racine du problème remonterait à deux ans. À la sortie du confinement, les Belges se sont rués sur les poêles à pellet et à bois, “que ce soit pour améliorer le confort de leurs habitations ou également pour se tourner vers une méthode de chauffage moins onéreuse”, indique Pierre-Louis Bombeck, dans un rapport sur l’évolution des combustibles bois. Une tendance observée également dans les pays limitrophes. À cela est venue s’ajouter la hausse des autres énergies durant le dernier trimestre 2021. “Cela a non seulement encouragé de nouveaux ménages à s’équiper d’un poêle à bois, mais aussi ceux déjà équipés d’une combinaison chauffage centrale et poêle à bois à favoriser l’usage de celui-ci pour diminuer leur facture de chauffage. Ces éléments se sont traduits par une augmentation de la demande en combustibles bois. Or, celle-ci, qui était dès lors déjà supérieure à une demande “classique” rencontrée habituellement en période de chauffe, s’est retrouvée confrontée fin 2021 à une baisse de l’offre, là aussi le fruit d’une combinaison de diverses causes.”

L'impact du Covid

En 2021, les producteurs de bois vont être touchés par deux problématiques distinctes. D’une part un manque de main-d’œuvre qualifié, tant pour les coupes que pour le transport, suite au coronavirus. D’autre part, l’année a été marquée par une météo particulièrement humide et de terribles inondations qui ont rendu difficile l’accès en forêt. “Cette baisse du volume exploité se traduit alors par une baisse de la quantité de coproduits forestiers disponibles, rendant l’offre en bois de chauffage plus faible que la normale.” Une situation qui a donc des répercussions aujourd’hui.

Stère de bois : de quoi parle-t-on ?

Sur base de quoi l’asbl Valbiom a-t-elle calculé sa moyenne de prix ? Il s’agit du prix moyen constaté pour “minimum 6 stères de bois durs (hêtre, chêne, charme), secs, recoupés en 33 ou 50 cm, hors livraison”. Précision de Pierre-Louis Bombeck : “Dans les faits, la majorité des prix relevés concernent des bûches de 33 cm.”