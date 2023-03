La production de vin explose en Belgique : zoom sur ces provinces wallonnes qui se démarquent

Profitant de récoltes supérieures d’au moins 54% à l’année record de 2018, la production de l’année dernière, boostée par des conditions climatiques favorables, a donc largement compensé le « petit » millésime enregistré en 2021.

Et cerise sur le gâteau, l’augmentation touche tous les types de vin, souligne le SPF Economie. Du vin rouge, dont la production a grimpé de 220%, au rosé mousseux (+37%) en passant par le vin blanc mousseux (+161%), le vin blanc (+92%) et le rosé (+55%), c’est tout le secteur qui se refait une santé. Et ce, y compris en Wallonie où 1.542.096 litres de pinard ont été obtenus.

Mais au sud du pays, quelle province s’en tire le mieux ? Les domaines privilégient-ils un vin plutôt qu’un autre ? Réponse en analysant les chiffres communiqués par le SPF Economie.

Le vin blanc mousseux, la spécialité de la Wallonie

Comme chaque année depuis 2019, la Wallonie a beaucoup misé sur le vin blanc mousseux en 2022. Exemple le plus flagrant dans le Hainaut où l’on a sorti 732.418 litres de ce nectar !

Excepté la province de Namur, toutes les provinces francophones en ont fait leur priorité. Résultat des courses ? Avec un total de 984.527 litres, le vin blanc mousseux représente respectivement 64% et 71% de l’ensemble des productions régionale et belge.

Autre constat : le blanc reste une valeur sûre en Wallonie puisqu’il constitue le deuxième vin le plus souvent produit. Ce qui est encore plus vrai dans le Namurois où il représente la majorité (46%) de ce qui sort des vignes. À l’inverse, le Luxembourg est la seule province francophone à ne pas avoir son propre vin blanc.

Enfin, si le rosé et le mousseux rosé wallon restent encore rares, le rouge reprend du corps avec un total de 162.874 litres pour la Région, principalement partagé entre les domaines namurois, liégeois et brabançons.