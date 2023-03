Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit a été vendu entre le 20 septembre dernier et le 27 février dans les Spar, Alvo et des magasins d'alimentation générale.

Le code de l'emballage est le EAN 3332418005665, le numéro d'article est le 450316 et les numéros de lots les L322188 et L322334.