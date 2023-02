Prix des pellets en forte baisse mais pour réaliser la bonne affaire, il faut comparer

La chute des prix continue et a même tendance à s’accélérer.

Prendre le temps de comparer avant d’acheter des pellets

La baisse des prix n’est cependant pas pratiquée par tous les revendeurs. “Il existe de grosses différences. Il est ainsi possible de trouver des offres pour des marques qualitatives descendant à 435 €/palette de 65 sacs chez certains revendeurs, alors que des maximums de plus de 600 € sont encore observés chez d’autres, indique Pierre-Louis Bombeek, expert chez Valbiom. Il convient donc à l’acheteur d’être attentif et de bien comparer.”

Chez Hubo, les sacs de 15kg de pellets sont au prix de 11,49€ mais la chaîne de bricolage propose une offre de 4 +1 gratuit, faisant descendre le prix à 9,20 €. Un prix de base identique chez Brico. En ligne, le site ne propose pas de remise mais via les magasins, il existe une offre semblable à celle de chez Hubo. Sur le site web de Mr Bricolage, le prix varie de 11,49 € (pour les sacs de 14kg) à 11,95€ (pour les sacs de 15kg). C’est sur une plateforme comme Pelletstock que nous avons trouvé des sacs entre 6,50 et 7€ moyennant alors d’acheter en palette.