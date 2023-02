Prix de l’énergie et inflation à la baisse en février 2023

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établissait, elle, à 8,28 % en février, contre 8,05 % en janvier. Il s’agit d’une conséquence de la hausse de l’inflation des produits alimentaires transformés et des services.

Les principales hausses de prix enregistrées en février concernent les boissons alcoolisées, les légumes, la viande, les loyers, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les véhicules. L’électricité, le gaz naturel, les vêtements et les produits de soins corporels ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.