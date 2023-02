Pénurie de légumes au Royaume-Uni : "Le marché est sous pression en Belgique aussi" mais...

«Le marché est sous pression, reconnaît Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt. La crise énergétique a poussé pas mal de cultivateurs européens à limiter leur production locale. Et dans le même temps, l’Espagne et le Maroc, qui sont deux gros fournisseurs de légumes, vivent un hiver compliqué, avec une vague de froid assez rare qui a ralenti la croissance des tomates et des poivrons, par exemple. Ces deux pays ont beau avoir augmenté leur production, ils ne parviennent tout simplement pas à répondre à la forte demande actuelle.» Ce qui explique la pénurie de certaines primeurs en provenance du sud et le rationnement pratiqué par plusieurs enseignes britanniques, notamment.

Des prix en hausse en Belgique

Mais en Belgique, qu’en est-il? Les consommateurs risquent-ils bientôt de devoir se passer de cœurs de bœuf? Non, rassurent en chœur les grandes enseignes du Royaume.

«Il est vrai que l’approvisionnement de certains fruits et légumes en provenance d’Espagne est rendu plus difficile en raison des conditions climatiques, mais nous ne constatons aucune pénurie pour l’instant», assure Ine Tassignon, porte-parole de Delhaize.

Seul problème constaté dans l‘ensemble des supermarchés belges : le prix des primeurs bondit.

«L’offre étant faible et la demande restant élevée, les prix augmentent, regrette Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. Pour nous, distributeurs, cette hausse est très forte. Mais pour les clients, on essaye qu’elle soit la moins importante possible. On fait du mieux qu’on peut pour absorber au maximum la flambée des prix en attendant que la situation se stabilise.» Une stabilisation qui devrait arriver d’ici avril ou mai, lorsque les légumes continentaux arriveront sur le marché. À condition, bien sûr, que le continent européen profite d’un printemps ensoleillé…