Sécurité alimentaire : l’Afsca rappelle un produit vendu chez Lidl

“En accord avec l’Afsca, Carl Wilhelm Clasen GmbH retire les pistaches – “Pistazienkerne gerostet” (Pistaches rôties) et “Pistazienkerne gerostet&gesalzen” (Pistaches rôties et salées) – de la marque Alesto de la vente et les rappelle auprès des consommateurs. ” Le communiqué publié sur le site de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est clair : les pistaches de la marque Alesto vendues dans les supermarchés Lidl ne doivent pas être consommées.