La Belgique dans le Top 5 des pays les plus avancés en matière de voiture électrique

Avec un score de 62 sur 100, la Belgique termine dans le top 5 des pays les plus matures en la matière. Seuls les Pays-Bas (82/100) et les pays scandinaves devancent la Belgique. Un score obtenu grâce à une offre importante (98 modèles recensés au moment de l’enquête) et une réglementation fiscale favorable notamment.

Un coût trop élevé

En revanche, les résultats en matière de coût total de possession (TCO) sont moins reluisants. Sur une période de 48 mois et une distance de 120 000 km, le TCO des véhicules à carburant fossile est de 0,36 euros, celui des véhicules 100% électriques est inférieur d’un centime (0,35 euros). Aux Pays-Bas, cette différence est légèrement plus importante, en faveur des voitures électriques (de 0,35 euros pour les voitures à carburant fossile, et de 0,32 euros pour les voitures 100% électriques), mais c’est en Norvège que cette différence est la plus importante (de 0,35 euros contre 0,28 euros).

L’infrastructure, le sempiternel problème

Mais le coût d’une voiture électrique n’est pas le principal obstacle de la conduite électrique pour les Belges. "Avec 9 points de recharge pour 100 km et 73 stations de recharge publiques pour 100 000 habitants, la Belgique fait beaucoup moins bien que les pays plus matures du top 5. Aux Pays-Bas, on ne compte pas moins de 65 points de recharge pour 100 km et 317 stations de recharge publiques pour 100 000 habitants. La Norvège fait encore mieux, avec 655 points de charge aux 100 km, mais possède moins de bornes de recharge publiques (137 pour 100 000 habitants). Il est clair que les espaces publics, tant aux Pays-Bas qu’en Norvège, sont déjà mieux équipés en points de recharge, un facteur crucial en matière de conduite électrique".