Grillons et larves dans notre assiette : l’Union européenne va-t-elle nous forcer à manger des insectes ?

“Je ne veux pas de criquets pour mon petit-déjeuner”, a ainsi déclaré l’eurosceptique britannique d’extrême-droite Nigel Farage, résumant la position d’une partie du grand public.

De l’incitation trompeuse à consommer des bestioles non identifiées à une nouvelle menace pour la gastronomie traditionnelle, la directive européenne alimente même les théories les plus folles. Comme celle qui veut que l’élite mondiale conspire pour réduire la population en la forçant à avaler des insectes dangereux pour la santé.

Loin de pousser les Européens à “devoir consommer des grillons”, comme l’assure le sénateur français Laurent Duplomb, l’UE souhaite surtout continuer d’encadrer une pratique déjà mise en place par certains industriels dont Kinder, qui enrobe ses Schokobons avec du shellac, une gomme arabique issue des sécrétions de la cochenille asiatique.

“Nous n’utilisons pas d’insectes dans nos produits”, assure d’ailleurs le groupe Ferrero – qui possède Kinder – sur le site de “20 Minutes”. “Nous utilisons de la gomme shellac dans l’enrobage des Schokobons, pour les rendre plus brillants. Il s’agit d’un additif sûr et autorisé dans de nombreux produits par les autorités alimentaires et sanitaires partout dans le monde. Il est fréquemment utilisé dans l’alimentation et les médicaments, et ce, depuis des décennies. ”

Deux ans après déjà avoir autorisé la commercialisation de produits à base d’insectes comme les criquets migrateurs et les vers de farine, le récent feu vert européen à l’utilisation des grillons domestiques n’a donc rien de neuf en soi. Et le consommateur sera protégé puisque les nouveaux ingrédients devront être mentionnés sur les emballages sous leur nom scientifique et d’usage courant, en vertu de la réglementation en matière d’étiquetage figurant dans les documents de la Commission européenne.

Que les personnes allergiques aux acariens soient rassurées : l’emballage des produits les avertira de tout risque de contamination.

De même, les produits à base d’insectes ne seront déclarés propres à la consommation qu’à l’issue d’analyses scientifiques faites par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).