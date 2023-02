Il s'agit des fromages "Neufchâtel Artisanal Villiers" commercialisés entre le 20 janvier et le 23 février 2023 et dont la date de durabilité minimale est le 5 mars 2023.

Le produit a été distribué via différents commerces, indique l'entreprise, sans préciser lesquels. Elle demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente.

Toute personne souhaitant obtenir des informations supplémentaires peut envoyer un mail à incident@dupontcheese.be

Les symptômes possibles d'une intoxication causée par la bactérie E. coli sont: diarrhées, crampes abdominales et nausées, accompagnées de fièvre ou non. Ces symptômes se manifestent dans un délai d'une semaine après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.